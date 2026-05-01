モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が25日にInstagramを更新。カントリー娘。メンバーとの再会2ショットを公開すると、ファンから「今でも関係が続いてるなんて素敵」「可愛くて美人」といった反響が寄せられた。【写真】石川梨華、カントリー娘。元メンバーとの2ショット石川が「まいちゃん！」と投稿したのはカントリー娘。元メンバーの里田まいとの2ショット。写真には、笑顔でピースサインをカメラに向ける石川