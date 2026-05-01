◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月１日、栗東トレセン最内枠からスタートするヴェルミセル（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）は、角馬場から坂路でキャンター。吉村調教師は「馬体の張りもいいし、状態に関してはいいですよ。外めよりは絶対、内の方がいい」と１枠１番も問題なしの様子だった。京都コースは昨年の京都大賞典で３着と好走した舞台。「実力的には