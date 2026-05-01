女優の吉岡里帆と今田美桜が１日、都内で「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」の発売記念イベントに出席した。この日から３０日までの１か月間発売される宝くじのイベント。宝くじを初めて買った時について吉岡は、「今ってネットとかでも手軽に買えるけど、自分が初めて買ったのは店頭で、すごくドキドキしながらだった。夢がいっぱい詰まってて。『絶対当たらないんだろうな、でも当たってるかもしれない』み