世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が1日、東京・後楽園ホールで前日計量に臨んだ。井上が55.3キロ、中谷が55.1キロでともに一発パス。これをもって2日に東京ドームで行われる歴史的な一戦が成立した。計量はファンに公開され、2人は決戦ボディを披露。井上は「『伝説は井上尚弥なんだ