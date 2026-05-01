フィギュアスケート女子で２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５月１日、千葉・流山市で行われた母校の勇志国際高の祝賀会に出席した。今春、３年生に進級した中井が母校に凱旋。トークショーでは在校生から質問が飛び、五輪会場の様子を聞かれると「キラキラしていた」と笑みを浮かべた。また、銅メダルを獲得し、自分へのご褒美を聞かれると「まだ考えていないけど」と前置きしながら