テレビ朝日の田中萌アナウンサーが衣装ショットを公開した。田中アナは１日までに自身のインスタグラムを更新し、「もうゴールデンウィークという方も多いのでしょうか？平日でもなんとなくゆとりのあるような気がしてしまいます今日の午後のＡＮＮニュースの衣装は全身白でした」とつづり、真っ白なトップスと真っ白のパンツのコーデを身にまとい、笑顔を見せる写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「萌ちゃん、妖