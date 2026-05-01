【マクドナルド】では現在、さまざまなキャラクターとのコラボメニューを複数展開中。どのコラボでも、今だけのオリジナルパッケージが楽しめるため、各キャラクターのファンはもちろん、ファン以外の人もきっと、ときめくはず。そこで今回は、パケ買いしたくなること間違いなしと言えそうなマクドナルドの新作「キャラコラボ商品」を紹介します。 包装紙に登場したのは、あのアニメキャラ！？