FC琉球がモハメド・バイ・カマラの新加入を発表J3のFC琉球が5月1日、ラトビアのFKメッタからDFモハメド・バイ・カマラが新加入することを発表した。背番号は「5」に決定し、「全力でクラブに貢献することを約束します」と意気込んだ。現在21歳のモハメド・バイ・カマラは、母国シエラレオネでキャリアをスタートさせ、ラトビアのスカンステスSK、FKメッタでプレー。U-20シエラレオネ代表で4試合、シエラレオネのA代表で1試合の