三笘がトッテナム戦で決めたゴールが月間ベストゴール候補にイングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が決めたボレーシュートが、月間ベストゴール賞にノミネートされている。三笘は4月18日のトッテナム戦で前半アディショナルタイム3分、右サイドのMFパスカル・グロスからのクロスボールを左足のダイレクトで合わせた強烈なシュートを突き刺した。英メディア「ジ・アーガス」では、「プレミアリ