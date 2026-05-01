ラッパーのクリス・ブラウンに第4子が誕生した。過去の交際相手との間にすでに11歳と6歳、4歳の子を持つクリスに、現在の交際相手であるジェイダ・ウォレスとの第1子となる赤ん坊が生まれたという。 【写真】授乳中のショットが愛らしい妊娠中の大きなお腹も公開 インフルエンサーのジェイダはインスタグラムに、赤ちゃんが哺乳瓶からミルクを飲んでいる写真を投稿「最も純粋な愛」とキャプションを付けた。