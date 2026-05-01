AKB48、SDN48の元メンバーでタレントの大堀恵(42)が4月30日、自身のインスタグラムを更新。産後ダイエット成功の秘けつをつづった。 【写真】二の腕もほっそり！舞台に立つためにママ頑張りました 「【13kg落として、もう一度ステージに立ちました】」と題し、4月27日に行われたAKB48の2期生デビュー20周年記念イベントに向けて「産後太り―13kg体年齢は―7歳」までダイエットしていたことを