記事ポイントクロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月1日に発売ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆を中深煎りでブレンド。華やかな酸味とフルーティーな香りが特徴ドリップバッグ単品216円から、チョコレートラスクとのセット商品まで3種類展開ラスク専門の洋菓子ブランドCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2026年5月1日（金）より東京都内直営4店