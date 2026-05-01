記事ポイント3年連続4度目の共同実施で過去最高額497,286円の募金を達成訓練犬ミモザ・ルピナス・ニイナとPR犬イズモが来場し盲導犬育成を紹介両協会への計55万円の寄付と社員向け現地研修を実施マンション大規模修繕工事とペットリフォーム事業を手がけるセラフ榎本が、2026年4月に東京ビッグサイトで開催された「インターペット東京2026」に出展し、盲導犬育成支援の募金活動を実施しました。3年連続4度目となった今回は、過去最