記事ポイント伊勢神宮の式年遷宮を支える民俗行事「お木曳」を記念した新デザインが、伊勢美人マスク・ハンドクリームに追加主に伊勢志摩産の真珠・真珠貝由来の保湿成分「加水分解コンキオリン」配合のオリジナル化粧品2026年5月1日より伊勢神宮内宮そばのおはらい町・伊勢美人本舗にて販売中伊勢神宮のお膝元「おはらい町」に店を構える伊勢美人本舗が、2026年5月1日より「お木曳」をモチーフにした新デザインの化粧品を販売して