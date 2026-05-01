記事ポイント食べログ百名店「鶏soba座銀」を展開する銀の葡萄が、飲食店向け製麺事業「クレイジー製麺」を2026年5月1日より始動製麺歴24年・月間100万食の実績を持つ製麺研究家・知見 和典氏が顧問としてレシピ開発から製法指導まで一貫監修小ロット対応・OEM共同開発も可能で、スタートアップにつき10社限定でパートナー企業を募集中国内外に40店舗以上の飲食店を展開する銀の葡萄が、飲食店向け製麺事業「クレイジー製麺」を202