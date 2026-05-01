記事ポイント浜松市肴町のクラフトチョコ専門店が夏向けフィナンシェを新発売浜名区・渥美農園産の除草剤不使用レモン×ホワイトチョコレートの組み合わせおやつから浜松みやげまで使える夏の新定番焼き菓子静岡県浜松市・肴町のクラフトチョコレートスイーツ専門店「ATELIER CHOCOLAT ENTRE（アトリエ ショコラ アントル）」が、2026年5月1日より「浜松レモンフィナンシェ」の販売を開始します。地元・浜松産の高品質なレモンとホ