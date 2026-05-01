カエルアンコウが水温計を掴み、いじわるしているかのような姿がSNSで話題を集めている。【映像】カエルアンコウが意地悪しているような様子（動画あり）投稿したのは、静岡県浜松市にある浜名湖体験学習施設ウォット（@uxotto）。カエルアンコウが、まるで杖のように水温計を掴んでいる様子を撮影し、Xに投稿した。この魚は普段はあまり泳がずじっとしているそうで、海底を移動するときに使う“胸ビレ”を器用に使って水温計