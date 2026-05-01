「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝によるタイトルマッチの勝者に、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）から特製リングが贈呈されることが１日、明らかになった。ジュエリーブランドの「ジェイソン・オブ・ビバリーヒルズ」が手がけたダイヤモン