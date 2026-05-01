【UEFAヨーロッパリーグ】ブラガ 2−1 フライブルク（5月1日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ）【実際の映像】ピッチに「謎の飛来物」突き刺さる異例珍事日本代表MFの鈴木唯人も出場した欧州リーグの一戦で、試合が一時中断する異例の珍事が発生した。45分を過ぎた後半開始早々、ピッチへ舞い込んだのは巨大な「紙飛行機」。スタンドから悠然と飛来し、芝生に突き刺さる光景に、実況や解説陣も驚きを隠せなかった。ハプ