世界戦の前日計量をクリアし、向かい合う井上尚弥（左）と中谷潤人＝1日、東京都内ボクシングのダブル世界戦（東京ドーム）の前日計量が1日、東京都内で行われ、出場4選手全員がクリアした。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）はリミットの55.3キロ、挑戦者で世界4階級制覇を目指す中谷潤人（M・T）は55.1キロだった。世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級チャンピオンの井上拓真（大橋）は53.4キロ、挑