先天性疾患による低身長というハンディキャップがありながら、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん（9）。29日に母親がInstagramを更新し、歩けなくなったりおなちゃんに対する思いを明かした。【映像】りおなちゃん、初めて膝立ちした動画2022年5月に受けた背骨の手術の影響で胸から下が麻痺し、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramでは、初めて1人でひざ立ちができた時の動画な