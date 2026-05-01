「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）前日計量が行われ、メインイベントで激突する４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝がそれぞれ一発でクリアした。井上はリミットの５５・３キロで、クリアするとニヤリと笑みを浮かべた。中谷は規定より２００グラム軽い５５・１キロで、笑