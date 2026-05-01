＜D.LEAGUE25−26ROUND.8BLOCKVIBE＞◇4月24日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京この最終戦をもって、LIFULLALT−RHYTHMが5年間の活動を終えた。開幕前に親会社が契約期間満了に伴い、最後のシーズンになると発表された。ただし、親会社が変わるだけで、チームが存続するケースがこれまでもあったから、今回もそうなのかとも思った。I｀moonやRAPTURESがそうだったように。シーズンが始まっても、いつもと変わらず、ぶれず