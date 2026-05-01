東関東道の「側道」＝「国道バイパス」ただし一部だけ？千葉と茨城を結ぶ「東関東道」の茨城県内の未開通部30.9kmが、2026年度の全線開通を目指して建設中です。現在の終点である潮来IC（潮来市）から先の区間で、北側にあたる行方（なめがた）IC〜鉾田IC間7.9kmが2026年半ばに、南側の潮来IC〜行方IC間23.0kmが年度内にと、2度にわけて開通する見込みです。 【ここか！】これが東関東道の側道＝「国道バイパス」です（地図／写