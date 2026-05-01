【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】毎年紫外線が気になるシーズンに入るとSNSで話題となり、品薄になるのがもはやお決まり。モンベルの晴雨兼用傘が注目を集め、日差し対策の新たな定番として広がる理由に迫る。＊＊＊今や日差し対策の定番となった“晴雨兼用傘”。なかでも高い支持を集めているのが、モンベルの「サンブロックアンブレラ」だ。「自分たちが欲しいものを自分たちで作る」を信条とする同社が雨