4月23日のAmazon売れ筋ランキング「本」部門で47位にランクインしていたのが、稲田豊史による『本を読めなくなった人たち コスパとテキストメディアをめぐる現在形』（中公新書ラクレ）である。文章を売って生活している身としては、背筋が寒くなるような内容だった。 参考：『月刊ぴあ』の復活が示す、新たな雑誌の最適解紙とスマホの融合で生み出した「とぶ」体験 フリーランスになって10年目、現在もライタӦ