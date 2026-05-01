気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞自分の中で「きっとこうなっていく」と思い描いていたことが、現実として形になりやすいときです。それは直感に頼った結果というより、明確な目標を持ち、考え方や必要な情報に自然と焦点が合って