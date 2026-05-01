ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手は4月30日、自身のInstagramを更新。「おちゃらけ龍一とノーマル龍一」を公開しました。【写真】りくりゅうペアの宣材撮影オフショット「ピント外してモブ化してあるのがツボ」三浦選手は「宣材写真撮影中のひとコマおちゃらけ龍一とノーマル龍一」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、白いセットアップ姿で凛と立