仕事や家庭への責任感から、休日に「何もしない」のはダメなことだと思い込んでいませんか？ 上手な休み方を知らない日本人に比べて、ドイツ人は「何もしない」休息の方法を心得ています。松居温子さんの著書『日本の3倍休んで1.5倍の成果を出す ドイツ人のすごい休日』ではドイツ人の休み方について詳しく解説。今回は本書から一部を抜粋し、「何もしない時間」を使ったドイツ流の休息術をご紹介します。日本人が休暇によって解放