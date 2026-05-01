きょう未明、山形県酒田市でクマが目撃され市が注意を呼びかけています。 【写真を見る】酒田市の市街地でクマ目撃体長1メートルほどの成獣か光ケ丘陸上競技場のそば（山形） 酒田市によりますときょう午前２時半ごろ、酒田市光ケ丘で「クマを目撃した」などと、通行人から通報がありました。 クマは１頭で、体長１メートルほどの成獣とみられています。現場は、光ケ丘陸上競技場から南東にある国道と県道が交