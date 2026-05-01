きょうから５月です。山形市役所ではきょうから冷房の適正利用など温室効果ガスの排出量の削減に向けた動きが始まりました。 【写真を見る】温室効果ガス削減へ山形市役所でエコ・サマーアクション始まるTシャツなどの軽装で仕事 佐藤友美アナウンサー「きょうからエコ・サマーアクションが始まり、職員の服装が軽装に変わっています」 エコ・サマーアクションとは、職員にＴシャツやポロシャツな