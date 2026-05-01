あすの決勝進出へ激戦が繰り広げられている、中日クラウンズ2日目。 【写真を見る】熱戦続く中日クラウンズ 2日目 雨のため一時中断 注目の高校1年生 加藤金次郎(15) 決勝進出なるか 雨のため1時間遅れで始まりましたが、雨脚が強まった影響で、午前11時半ごろから競技を一時中断しています。 去年、史上最年少でプロに転向した高校1年生の加藤金次郎は、1番ホールでバーディーを奪い、現在1アンダー38