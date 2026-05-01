気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞行動が軽やかになり、外出や人との交流が増えそうです。新しいお店に足を運んだり、新しい仲間とのご縁が生まれたりと、その刺激があなたの活力となり、公私ともに生き生きと過ごせるでしょう