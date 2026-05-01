佐世保市の工芸品「三川内焼」の魅力を感じることができる、はまぜん祭りが1日から始まりました。 唐子模様が特徴の「三川内焼」。 白磁の皿に、かわいらしいネックレスも。 皿山地区一帯の15の窯元を巡りながら買い物が楽しめます。 （来場者） 「かわいかよね、かわいかよね。毎年来てます。昔からの(柄)が好きですよね。その同じ(伝統)が魅力ですよね 」 訪れた人たちは、三川内焼を実際に手