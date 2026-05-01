続いてもゴールデンウイーク恒例のイベントです。 NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が2日に長崎市で開幕します。 「DEJIMA博」の会場となる長崎市の長崎水辺の森公園では、ステージやグルメブースの設営などの準備が進められています。 会場には極上肉づくしのハンバーガーや、ハワイの定番スイーツマラサダなど70以上の店舗の絶品のグルメとスイ}