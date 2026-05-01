2020年にデビューしてから、快進撃を続けている9人組アイドルグループのSnow Man。メンバーたちは各ジャンルで大活躍し、幅広い世代から高い人気を誇っています。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施。今回は、「面倒見がいい」と思うメンバーに投票していただきました。それでは、「Snow Manで面倒見がいいと思うメンバー」ランキング