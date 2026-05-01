りくりゅうがかわいいオフショットを公開しました。フィギュアスケートの三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアは4月28日にそろって引退会見に出席。涙あり笑いありの2人らしい会見が行われました。会見で着ていた三浦選手の白のノーカラーセットアップと、木原選手のグレーのスーツ姿がそのまま宣材写真の衣装として使われるそうで、「宣材写真撮影中のひとコマ」と三浦選手が4月30日に自身のInstagramにオフショットを公開