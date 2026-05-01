漫画『アオのハコ』のコミックス第25巻が1日に発売され、シリーズ累計発行部数が1000万部を突破した。【動画】新キャラ登場！公開された『アオのハコ』第2期の映像『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人