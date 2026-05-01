◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第1日（2026年4月30日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）前回大会覇者の岩井千怜（23＝Honda）は2バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの3オーバー75を叩き85位と出遅れた。ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ初日は悔しいラウンドとなった。岩井千は「落ち着いてスタートできたけど、うまくいかないゴルフで耐える1日だった」と唇をかんだ。7番で3