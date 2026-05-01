５月１日は労働者の祭典「メーデー」です。連合大阪は、労働者の持続的な賃上げを訴えました。大阪城公園に集まった約１万人の労働者たち。集会では、長引く物価の高騰により格差社会が広がっていると指摘。 持続的な賃上げと格差の是正を訴えたほか、去年開催された大阪・関西万博のレガシーを地域経済に還元するよう求めました。 （連合大阪井尻雅之会長）「実質賃金の動向を含め、（万博による