お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が、4月30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。相方・博多大吉（55）の“先見の明”を絶賛した。同番組で「西野君は凄いね」と切り出した華丸。このところ、お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣をテレビでよく見かけるといい、「ビジネスで何をしたとか、各局で面白いのよ。凄い」と感心した。そして「イチ早く西野の良さに気づいたのは、東野（幸治）