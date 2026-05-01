ロサンゼルスのスポーツ専門局「スポーツネットＬＡ」で、ドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが４月３０日（日本時間１日）、インスタグラムを更新。「ｉｎ−ｓｅａｚｏｎ」と記し、オシャレな服装で今季取材する様子をアップした。ドジャー・スタジアムでは水色のノースリーブを着たショットや、ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドではグラウンドに雪が残る中で笑顔を見せるショットを披露。短め