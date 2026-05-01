※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。Ⓒ「惡の華」製作委員会 2026 ©押見修造／講談社 ドラマ『惡の華』で、鈴木福さんと共にダブル主演を務めるあのさん。「まさか人生でこんなことが起こるとは。とても嬉しく、光栄です」と、仲村佐和役を演じることに大きな喜びを感じている。あのさんは、以前から原作マンガの大ファンだった。「当時の僕を知っている身近な⼈たちから強くお薦めさ