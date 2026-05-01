映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズでアラゴルン役を演じたヴィゴ・モーテンセンが、新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』で同役を引き継ぐジェイミー・ドーナンに“お墨付き”を与えているという。主演・監督のアンディ・サーキスが明かした。 本作は、第1作『ロード・オブ・ザ・リング』（2001）以前の時代を舞台に、ゴラムの