フィギュアスケート男子五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨が新たな世界に足を踏み入れる。２０２４年春に現役を退いた宇野はプロスケーターとして活動する一方で、趣味のゲームにも没頭。ＳＮＳではファンを中心に大きな話題を集めていたが、１日にはプロｅスポーツチームの「ＶＡＲＲＥＬ」に加入すると明かした。「ＶＡＲＲＥＬ」によると、今後はスケート活動と並行して動画配信やイベントなどを通じてゲームの魅力や奥深