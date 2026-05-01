【最終絶叫計画 令和！】 6月26日 日本公開 掟破りのパロディ・ホラー“絶叫計画”シリーズ最新作「最終絶叫計画 令和！」の日本公開が6月26日となることが決定した。 2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画「最終絶叫計画」。3作目「最’狂’絶叫計画」（2004年）以来、22年ぶりにシリーズ最新作が日本のスクリーンに帰ってくる