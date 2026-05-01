女優ナム・ボラが、臨月のマタニティフォトでも愛らしい姿を披露した。ナム・ボラは5月1日、自身のSNSに「臨月の写真を撮ってきました。赤ちゃんと夫と一緒に思い出を一つ作りました。もう本当にあと少しです。赤ちゃんがどんどん下りてきているのが感じられて、お腹もさらに大きくなっています」とコメントし、写真を投稿した。【写真】BTS・Vのおかげ？ナム・ボラの息子公開された写真には、マタニティフォトの撮影に臨むナム・