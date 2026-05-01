CORTISが、新曲『REDRED』でデビュー後初めて音楽番組1位に輝いた。CORTISは、4月30日に放送されたMnet「M COUNTDOWN」で1位のトロフィーを手にした。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす1位のトロフィーを手にしたメンバーたちは「実感が湧かない」と語り、「アルバムの準備中に掲げた多くの目標や野心を、COER（ファンダム名）と一緒に一つの成果として形にできた」と感謝の気持ちを伝えた。（写真提供＝OSEN）CORTISC