モデルのSHIHOが夫に対する衝撃的な感想を漏らして話題だ。5月1日、韓国の人気バラエティ『新商品発売〜コンビニレストラン』に、SHIHOが出演すると発表された。【写真】秋山成勲、東京の5億円超豪邸を公開公開された予告動画でSHIHOは、以前から親しくなりたかったという4歳年下の歌手チャン・ユンジョンを自宅に招待。手作りの韓国料理を振る舞いながら語り合った。SHIHOはチャン・ユンジョンのために、独自の隠し味を加えたサム