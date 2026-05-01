【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの辻希美が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への弁当を公開し、話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「愛情たっぷり」高1長男への手作り弁当披露◆辻希美、豚汁付き手作り弁当披露辻は「今日のお弁当 スープジャー買って豚汁入れてみた」とつづり、写真を投稿。白ご飯に卵焼き、タコさんウインナーや肉が入ったお弁当とデザートのキウイ、スープジャーに入った豚汁